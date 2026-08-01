Італію сколихнув найсильніший за 40 років землетрус: є постраждалі
У Поццуолі, курортному містечку неподалік Неаполя, стався потужний землетрус магнітудою 4,7 бала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання ANSA.
Сейсмографи зафіксували найсильніший показник з моменту повернення явища брадисейзму до цього регіону.
Це також найпотужніший землетрус за останні 40 років у цій місцевості - він перевищив поштовх магнітудою 4,6, який стався 30 червня 2025 року.
Скільки людей постраждали
Одразу після землетрусу повідомлялося про восьмер поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до 21 людини, двоє з яких перебувають у критичному стані.
Фото: афтершоки продовжуються (Infos Françaises)
Афтершоки продовжуються
Після основного поштовху сейсмографи зафіксували щонайменше 30 афтершоків різної сили. Найпотужніший з них мав магнітуду 3,8. Сейсмічна активність у регіоні досі не припиняється.
Найбільших руйнувань зазнало саме Поццуолі. На вулиці Віа Перголезі частина стіни будівлі обвалилася на автомобілі.
Підземні поштовхи чітко відчувалися і в самому Неаполі, зокрема в районах, найближчих до узбережжя.
Землетруси в різних частинах світу неодноразово ставали причиною значних руйнувань та людських жертв.
Так, днями у Японії стався один з наймогутніших землетрусів за всю історію спостережень.
Тим часом у Венесуелі землетрус забрав життя щонайменше 1700 людей. Понад 15 тисяч людей втратили своє житло.