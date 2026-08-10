В Колумбии произошло мощное землетрясение, погибли более 100 человек

Что известно о количестве жертв

Данные о погибших обновлялись в течение дня несколько раз:

первоначально речь шла о 21 погибшем (по данным Noticias Caracol);

впоследствии цифра выросла до 69 (по информации AFP со ссылкой на местные власти);

позже издание The Washington Post сообщило о 73 жертвах;

по новейшим данным Reuters, число погибших достигло по меньшей мере 111 человек.

Точная цифра пострадавших до сих пор уточняется - в нескольких регионах сообщают о раненых и обрушенных фасадах зданий.

Эпицентр толчков зафиксировали недалеко от небольшого города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Значительные разрушения потерпела Кибдо - столица этого департамента. Не менее пострадала Перейра в департаменте Рисаральда: здесь в международном аэропорту Матеканья обрушилась часть крыши пассажирского терминала, и под завалами погибли три человека. В городах Кали и Манисалес сорвало фасады многих зданий, а в Манисалесе дополнительно повреждена одна из башен местного собора.

Насколько далеко почувствовали толчки

Землетрясение произошло около 07:30 по местному времени, и его последствия вышли далеко за пределы Колумбии - толчки почувствовали в Венесуэле, Панаме и Эквадоре. Местные власти сейчас оценивают масштаб ущерба и обещают в ближайшее время обнародовать первый официальный отчет.

На ситуацию уже отреагировали в Вашингтоне. Госсекретарь США Марк Рубио предложил Колумбии помощь и заявил в социальных сетях, что администрация президента Дональда Трампа внимательно следит за развитием событий.