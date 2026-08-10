В Колумбии произошло мощное землетрясение, погибли более 100 человек

На тихоокеанском побережье Колумбии 10 августа произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Толчки почувствовали в Боготе, Венесуэле, Панаме и Эквадоре, погибли по меньшей мере 111 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Что известно о количестве жертв
Данные о погибших обновлялись в течение дня несколько раз:
первоначально речь шла о 21 погибшем (по данным Noticias Caracol);
впоследствии цифра выросла до 69 (по информации AFP со ссылкой на местные власти);
позже издание The Washington Post сообщило о 73 жертвах;
по новейшим данным Reuters, число погибших достигло по меньшей мере 111 человек.
Точная цифра пострадавших до сих пор уточняется - в нескольких регионах сообщают о раненых и обрушенных фасадах зданий.
Эпицентр толчков зафиксировали недалеко от небольшого города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Значительные разрушения потерпела Кибдо - столица этого департамента. Не менее пострадала Перейра в департаменте Рисаральда: здесь в международном аэропорту Матеканья обрушилась часть крыши пассажирского терминала, и под завалами погибли три человека. В городах Кали и Манисалес сорвало фасады многих зданий, а в Манисалесе дополнительно повреждена одна из башен местного собора.
Насколько далеко почувствовали толчки
Землетрясение произошло около 07:30 по местному времени, и его последствия вышли далеко за пределы Колумбии - толчки почувствовали в Венесуэле, Панаме и Эквадоре. Местные власти сейчас оценивают масштаб ущерба и обещают в ближайшее время обнародовать первый официальный отчет.
На ситуацию уже отреагировали в Вашингтоне. Госсекретарь США Марк Рубио предложил Колумбии помощь и заявил в социальных сетях, что администрация президента Дональда Трампа внимательно следит за развитием событий.
В конце июля - начале августа сильнейшее за 40 лет землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в Италии - толчки почувствовали в курортном Поццуоле неподалеку от Неаполя, есть пострадавшие. Несколько ранее сейсмологи зафиксировали в Японии одно из самых мощных землетрясений за всю историю наблюдений.
Однако самым разрушительным за последнее время остается землетрясение в Венесуэле 24 июня. Тогда страну всколыхнули сразу два толчка - магнитудой 7,2 и 7,5 – с разницей менее чем в минуту, причем в тот день в стране отмечали государственный праздник (День армии), поэтому многие были дома. Сначала речь шла о по меньшей мере 1700 погибших, но впоследствии эта цифра выросла до более чем 5300 человек, еще более 15 тысяч потеряли жилье, а повреждено оказалось почти 2 млн зданий.