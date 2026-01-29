UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Колумбії розбився літак з 15 людьми, серед них могли бути політики, - ЗМІ

Ілюстративне фото: літак зазнав краху неподалік Венесуели (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Колумбії розбився літак з 15 людьми на борту. Вони загинули, а ЗМІ писали про політиків посеред жертв - законодавця та кандидата у конгрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними авіакомпанії Satena, літак Beechcraft 1900 вилетів із міста Кукута поблизу кордону з Венесуелою та прямував до Оканьї. Зв’язок із судном зник приблизно через 11 хвилин після зльоту - о 11:54 за місцевим часом.

На борту перебували 13 пасажирів і двоє членів екіпажу. Літак виконував рейс за контрактом для державного перевізника Satаena.

У владі зазначили, що до пошуків залучені авіація та військові підрозділи. Район можливого зникнення літака є гірським і важкодоступним, що ускладнює проведення операції.

Інформації про місцеперебування літака або стан пасажирів наразі немає. Пошуки тривають

Місцеві ЗМІ також повідомляли, що серед пасажирів могли бути колумбійський законодавець та кандидат у конгрес, але офіційні підтвердження від влади на момент повідомлення Reuters відсутні.

Раніше у Колумбії сталась масштабна авіакатастрофа - загинули понад 70 осіб. Крах стався неподалік аеропорту міста Медельїн на північному заході Колумбії.

Також ми писали, що поліцейський вертоліт зазнав аварії на півночі Колумбії. Загинули не менше п'яти осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвіакатастрофаКолумбия