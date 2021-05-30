В Колумбии потерпел крушение полицейский вертолет: пять человек погибли

Полицейский вертолет потерпел крушение на севере Колумбии. Погибли не менее пяти человек. На месте падения проходит спасательно-поисковая операция.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Колумбии Иван Дуке.

"Мы глубоко сожалеем о гибели пяти героев нашей полиции в авиакатастрофе, которая произошла в муниципалитете Кантагальо, на юге департамента Боливар", - Дуке. Президент добавил, что территорию, где упал вертолет, обследуют сотрудники экстренных служб. Он также отметил, что будет проведено расследование причин падения винтокрылой машины.