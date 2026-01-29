RU

В Колумбии разбился самолет с 15 людьми, среди них могли быть политики, - СМИ

Иллюстративное фото: самолет потерпел крушение неподалеку от Венесуэлы (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Колумбии разбился самолет с 15 людьми на борту. Они погибли, а СМИ писали о политиках среди жертв - законодателе и кандидате в конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным авиакомпании Satena, самолет Beechcraft 1900 вылетел из города Кукута вблизи границы с Венесуэлой и направлялся в Оканью. Связь с судном пропала примерно через 11 минут после взлета - в 11:54 по местному времени.

На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Самолет выполнял рейс по контракту для государственного перевозчика Satаena.

Во власти отметили, что к поискам привлечены авиация и военные подразделения. Район возможного исчезновения самолета является горным и труднодоступным, что затрудняет проведение операции.

Информации о местонахождении самолета или состоянии пассажиров пока нет. Поиски продолжаются

Местные СМИ также сообщали, что среди пассажиров могли быть колумбийский законодатель и кандидат в конгресс, но официальные подтверждения от властей на момент сообщения Reuters отсутствуют.

Ранее в Колумбии произошла масштабная авиакатастрофа - погибли более 70 человек. Крушение произошло недалеко от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии.

Также мы писали, что полицейский вертолет потерпел крушение на севере Колумбии. Погибли не менее пяти человек.

