Колумбія запускає національний антидроновий щит після ударів США по Венесуелі

Натяки Трампа на операцію в Колумбії

Нагадаємо, після затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро американськими силами президент США Дональд Трамп допустив можливість територіальних претензій щодо низки держав у регіоні. Серед них він згадав Колумбію, де, за його словами, Сполучені Штати можуть провести операцію.

Крім Колумбії, Трамп також робив заяви щодо Мексики, Куби та інших країн Латинської Америки, не уточнюючи можливих форматів дій з боку Вашингтона.

Заяви президента США викликали різку реакцію в Боготі. Президент Колумбії Густаво Петро наголосив, що країна готова захищати свій суверенітет у разі будь-яких посягань, заявивши про особисту готовність стати на захист держави.

Колумбійський лідер підкреслив, що як верховний головнокомандувач діє виключно в межах Конституції та вже віддав жорсткі розпорядження щодо посилення боротьби з наркоторгівлею та забезпечення національної безпеки.