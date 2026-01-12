Колумбия запускает национальный антидронный щит после ударов США по Венесуэле

Проект стоимостью 6,2 трлн колумбийских песо (около 1,6 млрд долларов) направлен на усиление защиты воздушного пространства страны на фоне роста региональных угроз, сообщило Министерство обороны Колумбии.

Программа предусматривает создание общенациональной системы обнаружения и нейтрализации беспилотников, которая охватит приграничные районы, критическую инфраструктуру, аэропорты и крупные города.

В ведомстве отметили, что решение было принято в ускоренном режиме после американских ударов по объектам ПВО Венесуэлы.

Антидроновий щит будет включать многоуровневую архитектуру с датчиками раннего обнаружения, средствами радиоэлектронной борьбы, физическими перехватчиками и единой системой управления.

Проект называют крупнейшей инвестицией Колумбии в защиту воздушного пространства за всю историю страны.

Первый этап реализации стартует уже 16 января с закрытых консультаций с международными компаниями и правительственными делегациями.

Развертывание системы будет происходить поэтапно после выбора поставщиков, а финансирование обеспечено в рамках бюджетного планирования на 2026 год.