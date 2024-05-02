Колумбія розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем. Тель-Авів відреагував

Колумбійський лідер вкотре назвав ізраїльську військову операцію в Секторі Гази "геноцидом". Раніше він призупинив закупівлю зброї в Ізраїлі та порівняв дії цієї країни у регіоні з діями нацистської Німеччини.

"Завтра (2 травня. - ред.) дипломатичні відносини з Державою Ізраїль будуть розірвані... за те, що вони мають президента-геноцидника. Якщо Палестина помре, помре людство, і ми не дозволимо йому померти", - заявив Петро.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац у соцмережі X відреагував на коментарі Петра.

"Історія запам'ятає, що Густаво Петро вирішив стати на бік найогидніших монстрів, відомих людству, які спалювали немовлят, вбивали дітей, ґвалтували жінок і викрадали невинних мирних жителів", - написав він.

"Відносини між Ізраїлем і Колумбією завжди були теплими, і жодному антисемітському і сповненому ненависті президенту не вдасться це змінити. Держава Ізраїль буде продовжувати захищати своїх громадян без турбот і страху", - додав Кац.

Суть конфлікту

Через кілька тижнів після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, Петро відкликав посла Колумбії в Ізраїлі, який розкритикував військовий наступ цієї країни у Секторі Газа.

Історично Колумбія була одним із найближчих партнерів Ізраїлю в Латинській Америці. Однак відносини між країнами почали погіршуватися після обрання у 2022 році президентом Колумбії лівого президента Густава Петро.

Латиноамериканська країна використовує побудовані в Ізраїлі військові літаки і кулемети для боротьби з наркокартелями і повстанськими угрупованнями, а у 2020 році обидві країни підписали угоду про вільну торгівлю.

Колумбія поглибила свої військові зв'язки з Ізраїлем наприкінці 1980-х років, придбавши винищувачі Kfir. Літаки використовувалися колумбійськими військово-повітряними силами у численних атаках на віддалені партизанські табори, що виснажило Революційні збройні сили Колумбії. Ці атаки допомогли підштовхнути угруповання до мирних переговорів, які призвели до його роззброєння у 2016 році.