В ООН попереджають про високу ймовірність вторгнення Ізраїлю у Рафах

Ізраїль планує військову операцію в місті Рафах на півдні Сектора Газа. Це стане найбільшою трагедією в історії і жоден мирний план не зможе цьому протистояти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального секретаря з гуманітарних питань і координатора надзвичайної допомоги в ООН Мартіна Гріффітса.

На його думку, наземна операція у місті Рафах "буде нічим іншим, як трагедією, яку неможливо описати словами" і "жоден гуманітарний план не може цьому протистояти".

"Світ уже кілька тижнів закликає ізраїльську владу пощадити Рафах, але наземна операція в цьому місті не за горами", - зазначив Гріффітс.

Він підкреслив, що для сотень тисяч людей, що втекли до найпівденнішої точки Гази, рятуючись від хвороб, голоду, масових поховань і прямих бойових дій, "наземне вторгнення означатиме ще більше травм і смертей".

"Для організацій, які намагаються надавати гуманітарну допомогу, попри активні бойові дії, непрохідні дороги, нерозірвані боєприпаси, нестачу палива, затримки на контрольно-пропускних пунктах та ізраїльські обмеження, наземне вторгнення завдало б катастрофічного удару", - додав Гріффітс.