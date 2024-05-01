Франція озвучила Ізраїлю умови для миру на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне провів зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час розмови французький міністр озвучив очільнику ізраїльського уряду умови Парижу для встановлення миру в регіоні Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сежурне у соцмережі Х.

"Заручники мають бути звільнені. Має бути підписаний договір про припинення вогню. У Лівані має розпочатися деескалація. Це умови для миру, як в Ізраїлі, так і в регіоні", - повідомив Сежурне.

Переговори щодо звільнення заручників

Терористи ХАМАС захопили у заручники 250 ізраїльтян та іноземців під час вторгнення в Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

За підсумками попереднього раунду переговорів восени минулого року, терористи звільнили близько 120 заручників, а Ізраїль - групу палестинських в'язнів.

У січні США, Єгипет і Катар презентували новий мирний план для вирішення кризи на Близькому Сході. За ним, сторони мають звільнити заручників, а Ізраїль - припинити бойові дії та вивести війська з Сектору Газа.

Днями вдала Ізраїлю повідомила угруповання ХАМАС, що якщо ісламські бойовики не погодяться на угоду про звільнення частини зі 133 заручників, ізраїльська армія проведе масштабну військову операцію у місті Рафах на півдні Сектору Газа.

У Парижі неодноразово заявляли, що така операція створить "гуманітарну катастрофу", адже у Рафаху перебувають близько 1,5 млн біженців з регіону. США також не підтримують такі наміри Тель-Авіва.

28 квітня Стефан Сежурне відвідав з офіційним візитом Ліван. Під час зустрічі з урядовцями країни він озвучив пропозиції з запобігання подальшій ескалації та потенційній війні між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла".

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