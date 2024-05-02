Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Тель-Авив отреагировал

Президент Колумбии Густаво Петро в среду, 1 мая, объявил о разрыве правительством страны дипломатических отношений с Израилем в свете последней эскалации напряженности между странами касательно войны в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Колумбийский лидер в очередной раз назвал израильскую военную операцию в Секторе Газа "геноцидом". Ранее он приостановил закупку оружия в Израиле и сравнил действия страны в регионе с действиями нацистской Германии.
"Завтра (2 мая. - ред.) дипломатические отношения с Государством Израиль будут разорваны... за то, что они имеют президента-геноцидника. Если Палестина умрет, умрет человечество, и мы не позволим ему умереть", - заявил Петр.
Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац в соцсети X отреагировал на комментарии Петро.
"История запомнит, что Густаво Петро решил встать на сторону самых отвратительных монстров, известных человечеству, которые сжигали младенцев, убивали детей, насиловали женщин и похищали невинных мирных жителей", - написал он.
"Отношения между Израилем и Колумбией всегда были теплыми, и ни одному антисемитскому и полному ненависти президенту не удастся это изменить. Государство Израиль будет продолжать защищать своих граждан без забот и страха", - добавил Кац.
Через несколько недель после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Петро отозвал посла Колумбии в Израиле, который раскритиковал военную операцию страны в Секторе Газа.
Исторически Колумбия была одним из ближайших партнеров Израиля в Латинской Америке. Однако отношения между странами начали ухудшаться после избрания в 2022 году президентом Колумбии левого президента Густава Петро.
Латиноамериканская страна использует построенные в Израиле военные самолеты и пулеметы для борьбы с наркокартелями и повстанческими группировками, а в 2020 году обе страны подписали соглашение о свободной торговле.
Колумбия углубила свои военные связи с Израилем в конце 1980-х годов, приобретя истребители Kfir. Самолеты использовались колумбийскими военно-воздушными силами в многочисленных атаках на отдаленные партизанские лагеря, что истощило Революционные вооруженные силы Колумбии. Эти атаки помогли подтолкнуть группировку к мирным переговорам, которые привели к ее разоружению в 2016 году.
Ситуация в Секторе Газа, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит военную операцию, остается сложной. В результате масштабных обстрелов и боевых действий, в регионе погибли тысячи гражданских лиц.
В последнее время власти Израиля все чаще заявляют о намерении провести военную операцию в городе Рафах, что на юге полосы Газа у границы с Египтом.
Ряд стран Запада не поддерживает такие намерения Тель-Авива, поскольку это приведет к большому количеству погибших среди находящихся в городе 1,5 млн беженцев.
Сейчас продолжаются переговоры по утверждению мирного плана США, Катара и Египта. Согласно документу, обе стороны конфликта должны освободить заложников, а Израиль - прекратить боевые действия и вывести войска из Сектора Газа.
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