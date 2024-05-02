Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Тель-Авив отреагировал

Колумбийский лидер в очередной раз назвал израильскую военную операцию в Секторе Газа "геноцидом". Ранее он приостановил закупку оружия в Израиле и сравнил действия страны в регионе с действиями нацистской Германии.

"Завтра (2 мая. - ред.) дипломатические отношения с Государством Израиль будут разорваны... за то, что они имеют президента-геноцидника. Если Палестина умрет, умрет человечество, и мы не позволим ему умереть", - заявил Петр.

Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац в соцсети X отреагировал на комментарии Петро.

"История запомнит, что Густаво Петро решил встать на сторону самых отвратительных монстров, известных человечеству, которые сжигали младенцев, убивали детей, насиловали женщин и похищали невинных мирных жителей", - написал он.

"Отношения между Израилем и Колумбией всегда были теплыми, и ни одному антисемитскому и полному ненависти президенту не удастся это изменить. Государство Израиль будет продолжать защищать своих граждан без забот и страха", - добавил Кац.

Суть конфликта

Через несколько недель после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Петро отозвал посла Колумбии в Израиле, который раскритиковал военную операцию страны в Секторе Газа.

Исторически Колумбия была одним из ближайших партнеров Израиля в Латинской Америке. Однако отношения между странами начали ухудшаться после избрания в 2022 году президентом Колумбии левого президента Густава Петро.

Латиноамериканская страна использует построенные в Израиле военные самолеты и пулеметы для борьбы с наркокартелями и повстанческими группировками, а в 2020 году обе страны подписали соглашение о свободной торговле.

Колумбия углубила свои военные связи с Израилем в конце 1980-х годов, приобретя истребители Kfir. Самолеты использовались колумбийскими военно-воздушными силами в многочисленных атаках на отдаленные партизанские лагеря, что истощило Революционные вооруженные силы Колумбии. Эти атаки помогли подтолкнуть группировку к мирным переговорам, которые привели к ее разоружению в 2016 году.