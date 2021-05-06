Колумбия прекращает экспорт кофе из-за перекрытия дорог. Протесты продолжаются

Колумбия прекращает экспорт кофе. Это произошло из-за перекрытия дорог в результате антиправительственных протестов.
Об этом сообщает Reuters.
Глава федерации производителей
Он объяснил, что п
начались из-за налоговой реформы, однако после они стали антиправительственными. Демонстранты требуют от правительства принятия мер по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.
Напомним, в Колумбии в ходе протестов умерли 17 человек. Еще 800 получили ранения.
Ранее сообщалось, что президент Колумбии согласился отменить предложенную налоговую реформу, которая вызвала негодование и протесты.