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Колумбия прекращает экспорт кофе из-за перекрытия дорог. Протесты продолжаются

Автор: Наталья Скороход

Колумбия прекращает экспорт кофе. Это произошло из-за перекрытия дорог в результате антиправительственных протестов.

Об этом сообщает Reuters.

Глава федерации производителей

Он объяснил, что п

начались из-за налоговой реформы, однако после они стали антиправительственными. Демонстранты требуют от правительства принятия мер по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.

Напомним, в Колумбии в ходе протестов умерли 17 человек. Еще 800 получили ранения.

Ранее сообщалось, что президент Колумбии согласился отменить предложенную налоговую реформу, которая вызвала негодование и протесты.

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