Колумбія припиняє експорт кави через перекриття доріг. Протести тривають

Колумбія припиняє експорт кави. Це сталося через перекриття доріг в результаті антиурядових протестів.
Про це повідомляє Reuters.
Глава федерації виробників
Він пояснив, що п
почалися через податкову реформу, проте після вони стали антиурядовими. Демонстранти вимагають від уряду вжиття заходів щодо боротьби з бідністю, насильством з боку поліції і нерівністю в системах охорони здоров'я та освіти.
Нагадаємо, у Колумбії в ході протестів померли 17 осіб. Ще 800 отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що президент Колумбії погодився скасувати запропоновану податкову реформу, яка викликала обурення і протести.