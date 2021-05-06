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Колумбія припиняє експорт кави через перекриття доріг. Протести тривають

Автор: Наталья Скороход

Колумбія припиняє експорт кави. Це сталося через перекриття доріг в результаті антиурядових протестів.

Про це повідомляє Reuters.

Глава федерації виробників

Він пояснив, що п

почалися через податкову реформу, проте після вони стали антиурядовими. Демонстранти вимагають від уряду вжиття заходів щодо боротьби з бідністю, насильством з боку поліції і нерівністю в системах охорони здоров'я та освіти.

Нагадаємо, у Колумбії в ході протестів померли 17 осіб. Ще 800 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що президент Колумбії погодився скасувати запропоновану податкову реформу, яка викликала обурення і протести.

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