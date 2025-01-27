Колумбія вводить 25% мита на імпорт зі США у відповідь на заяву Трампа

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що наказав міністерству торгівлі країни підвищити тарифи на імпорт зі США на 25%. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп оголосив, що введе проти Колумбії мита і низку нових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

"Мені повідомили, що ви запроваджуєте 50% мита на результати нашої людської праці, які ввозяться до Сполучених Штатів, і я роблю те саме", - написав Петро в мережі Х.

Трамп запровадив заходи проти Колумбії

Нагадаємо, у неділю 26 січня, президент США Дональд Трамп оголосив про нові заходи, спрямовані проти Колумбії. Це сталося після того, як країна заблокувала посадку двох американських військових літаків, у якому перебували депортовані мігранти зі Сполучених Штатів.

Зокрема, запроваджено 25% мита (які за тиждень становитимуть уже 50%), візові санкції, заборону поїздок посадовців Колумбії до США і не тільки.

Представники адміністрації Трампа, зокрема держсекретар Марко Рубіо, говорили, що депортаційні рейси спочатку були схвалені між країнами, але президент Колумбії несподівано скасував угоду, коли літаки вже були в повітрі. Петро вказав у пості Х, що він заперечує проти використання військових літаків для депортації, а також проти того, як США ставляться до колумбійських мігрантів.

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