США призупинили обробку віз у Колумбії

Візовий відділ посольства США в Колумбії закрився і призупинив обробку віз. Це сталося після того, як колумбійський президент Густаво Петро відмовився прийняти два рейси з мігрантами зі Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення держсекретаря США Марко Рубіо в соцмережі Х і CNN .

Призупинення поширюється на імміграційні та не імміграційні види, кількість яких зазвичай обчислюється тисячами на день.

Також держсекретар США Марко Рубіо санкціонував "санкції на поїздки щодо осіб і з сімей, які були відповідальні за втручання в операції з репатріації в США". Цей крок відповідає заходам у відповідь, якими раніше в неділю погрожував президент Трамп.

Як пише CNN, запровадження обмежень на видачу віз особам із країн-союзників є надзвичайним кроком, оскільки зазвичай це стосується супротивників або осіб, які порушили права людини чи демократичний процес. Колумбія ж є великим союзником Сполучених Штатів.

Видання додало, що наразі незрозуміло, щодо скількох колумбійських чиновників США запровадили візові обмеження.

Заходи триватимуть доти, доки Колумбія не виконає своїх зобов'язань щодо повернення власних громадян, ідеться в повідомленні.