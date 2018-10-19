ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На авианосце США разбился вертолет, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 10:06
Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Число пострадавших на данный момент не уточняется

В Филиппинском море на борту американского авианосца USS Ronald Reagan разбился вертолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Stars and Stripes.

Сообщается, что на полетной палубе авианосца разбился вертолет MH-60 Seahawk во время выполнения "рутинных операций". Инцидент произошел вскоре после взлета, число пострадавших не уточняется.

"Все получившие ранения находятся в стабильном состоянии под наблюдением медицинского персонала", - отметили в американском военном ведомстве.

Также сообщается, что  часть пострадавших планируется эвакуировать на берег.

Напомним, в начале октября при крушении вертолета в Костромской области (Российская Федерация) погиб заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян. Кроме того, известно о гибели еще двух человек.

В сентябре в результате катастрофы вертолета в Афганистане погибли двое украинцев. Еще один гражданин Украины получил ранения. Молдавский вертолет Ми-8 упал вскоре после взлета с военной авиабазы в Мазари-Шарифе, всего погибли 12 человек.

 

США официально подтвердили гибель американца в катастрофе Су-27
Новости Украины крушениевертолетавианосец Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь