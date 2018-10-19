На авианосце США разбился вертолет, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Число пострадавших на данный момент не уточняется

В Филиппинском море на борту американского авианосца USS Ronald Reagan разбился вертолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Stars and Stripes.

Сообщается, что на полетной палубе авианосца разбился вертолет MH-60 Seahawk во время выполнения "рутинных операций". Инцидент произошел вскоре после взлета, число пострадавших не уточняется.

"Все получившие ранения находятся в стабильном состоянии под наблюдением медицинского персонала", - отметили в американском военном ведомстве.

Также сообщается, что часть пострадавших планируется эвакуировать на берег.

Напомним, в начале октября при крушении вертолета в Костромской области (Российская Федерация) погиб заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян. Кроме того, известно о гибели еще двух человек.

В сентябре в результате катастрофы вертолета в Афганистане погибли двое украинцев. Еще один гражданин Украины получил ранения. Молдавский вертолет Ми-8 упал вскоре после взлета с военной авиабазы в Мазари-Шарифе, всего погибли 12 человек.