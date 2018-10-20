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У Колумбії в результаті аварії військового вертольота загинули 4 людини

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 21:10
Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

Військові проводили операцію проти незаконного обігу наркотиків в департаменті Каука

Чотири людини загинули під час аварії військового вертольота в Колумбії. Про це повідомляє Національна армія країни в Twitter, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, жертвами авіакатастрофи стали майор Педро Гранадос, капітан Девід Кінтеро, сержант Раміро Сантос і капрал Едуардо Гутьєррес.

У Колумбії в результаті аварії військового вертольота загинули 4 людини

Військові проводили операцію проти незаконного обігу наркотиків в департаменті Каука на заході Колумбії. Востаннє екіпаж вертольота UH-60 Black Hawk з бортовим номером EJC-2116 виходив на зв'язок в районі населеного пункту Архелия. Про це повідомляє El Carabobeno. Причина аварії не повідомляється, пошук вертольота був ускладнений у зв'язку із погодними умовами і лісистою місцевістю.

Нагадаємо, у Філіппінському морі на борту американського авіаносця USS Ronald Reagan розбився вертоліт. Кількість постраждалих не уточнювалася.

У вересні в результаті катастрофи вертольота в Афганістані загинули двоє українців. Ще один громадянин України отримав поранення. Молдавський вертоліт Мі-8 впав незабаром після зльоту з військової авіабази в Мазарі-Шаріфі, всього загинуло 12 осіб.

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