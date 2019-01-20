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В Колумбии произошел взрыв на нефтепроводе

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 21:16
В Колумбии произошел взрыв на нефтепроводе
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате взрыва никто не пострадал

Колумбийская государственная нефтяная компания Ecopetrol SA сообщила о взрыве на трубопроводе Трансандино, что вызвал утечку нефти вблизи границы с Эквадором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, это уже не первый взрыв на трубопроводах компании. В прошлом году неизвестные совершили 16 атак на колумбийские нефтепроводы.

Отмечается, что во время взрыва, который произошел в субботу, 19 января, никто не пострадал, потому что трубопровод не работал.

В компании добавили, что пока не установлено, кто ответственен за атаку и когда трубопровод вернут в эксплуатацию.

Напомним, что в пятницу, 18 января, в мексиканском штате Идальго произошел взрыв на трубопроводе с топливом. По данным Министерства охраны здоровья Мексики, в результате взрыва погибли по меньшей мере 79 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в колумбийской столице Боготе в четверг, 17 января, произошел мощный взрыв близ здания полицейской академии. В результате взрыва погибли 8 человек, то по меньшей мере 10 получили ранения. По предварительной информации, взорвался заминированный автомобиль, который был припаркован рядом с академией. Мэр столицы Энрике Пеньялоса назвал взрыв террористическим актом.

 

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