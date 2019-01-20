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У Колумбії стався вибух на нафтопроводі

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 21:16
У Колумбії стався вибух на нафтопроводі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В результаті вибуху ніхто не постраждав

Колумбійська державна нафтова компанія Ecopetrol SA повідомила про вибух на трубопроводі Трансандіно, що спричинив витік нафти поблизу кордону з Еквадором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, це вже не перший вибух на трубопроводах компанії. Минулого року невідомі вчинили 16 атак на колумбійські нафтопроводи.

Зазначається, що під час вибуху, який стався у суботу, 19 січня, ніхто не постраждав, тому що трубопровід не працював.

В компанії додали, що наразі не встановлено хто відповідальний за атаку та коли трубопровід повернуть до експлуатації.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 січня, у мексиканському штаті Ідальго стався вибух на трубопроводі з паливом. За даними Міністерства охорони здоров'я Мексики, в результаті вибуху загинули щонайменше 79 людей.

Раніше РБК-Україна писало, що в колумбійській столиці Боготі у четвер, 17 січня, стався потужний вибух поблизу будівлі поліцейської академії. В результаті вибуху загинули 8 осіб, те щонайменше 10 отримали поранення. За попередньою інформацією, вибухнув замінований автомобіль, який був припаркований поруч з академією. Мер столиці Енріке Пеньялоса назвав вибух терористичним актом.

 

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