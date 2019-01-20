Количество жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 79

Фото: взрыв в Мексике (twitter.com/BipPress)

Взрыв трубопровода произошел в пятницу, 18 января

Число жертв в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 79 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Мексики Хорке Алкорес сообщил сегодня, 20 января, что в результате взрыва на трубопроводе Тула-Тукспан, что в районе Тлауэлильпан, погибли 79 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва на трубопроводе с топливом в Мексике погиб по меньшей мере 71 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что власти Кубы направили соболезнования народу Мексики и родственникам погибших в связи с инцидентом. Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила о готовности своей страны оказать всю необходимую поддержку мексиканскому правительству по преодолению последствий трагедии.

Добавим, что взрыв произошел вечером в пятницу, 18 января, в штате Идальго.

Кроме того, 17 января четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси (Грузия).