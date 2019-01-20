ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Количество жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 79

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 20:19
Количество жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 79
Фото: взрыв в Мексике (twitter.com/BipPress)

Взрыв трубопровода произошел в пятницу, 18 января

Число жертв в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 79 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Мексики Хорке Алкорес сообщил сегодня, 20 января, что в результате взрыва на трубопроводе Тула-Тукспан, что в районе Тлауэлильпан, погибли 79 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва на трубопроводе с топливом в Мексике погиб по меньшей мере 71 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что власти Кубы направили соболезнования народу Мексики и родственникам погибших в связи с инцидентом. Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила о готовности своей страны оказать всю необходимую поддержку мексиканскому правительству по преодолению последствий трагедии.

Добавим, что взрыв произошел вечером в пятницу, 18 января, в штате Идальго.

Кроме того, 17 января четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси (Грузия).

В Северной Ирландии задержали подозреваемых во взрыве в Дерри В Дамаске произошел мощный взрыв, есть погибшие
Новости Украины МексикатрубопроводВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь