В Колумбии призвали жителей Венесуэлы отказаться от поддержки Мадуро

Фото: Иван Дуке (facebook.com/ivanduquemarquez)

Глава Колумбии призвал венесуэльцев поддержать Национальную ассамблею и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо

Президент Колумбии Иван Дуке призвал вооруженные силы и жителей Боливарианской Республики Венесуэлы отказаться от поддержки действующего президента Николаса Мадуро и перейти на сторону оппозиции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава Колумбии также призвал венесуэльцев поддержать Национальную ассамблею и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

"Мы призываем военных и народ Венесуэлы занять правильную историческую сторону, отвергнув диктатуру и узурпацию со стороны Мадуро", - заявил Дуке.

Hacemos llamado a militares y al pueblo de #Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro; uniéndose en búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción institucional, en cabeza de @AsambleaVE y el Presidente @jguaido — Iván Duque (@IvanDuque) 30 апреля 2019 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Джон Болтон и Майк Помпео призвали перейти военнослужащих Венесуэлы на сторону оппозиции, а также поддержать Хуана Гуайдо. Кроме того, Помпео заявил, что правительство США полностью поддерживает действия Гуайдо, который обратился к военным Боливарианской Республики с призывом свергнуть действующего президента Николаса Мадуро.

Кроме того, в столице страны в Каракасе произошли массовые столкновения возле авиационной базы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Сообщается, что военные, которые поддерживают режим Николаса Мадуро, используют слезоточивый газ против сторонников лидера оппозиции.