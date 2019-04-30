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У Колумбії закликали жителів Венесуели відмовитися від підтримки Мадуро

Новини » Політика    30.04.2019 - 19:22
У Колумбії закликали жителів Венесуели відмовитися від підтримки Мадуро
Фото: Іван Дуке (facebook.com/ivanduquemarquez)

Голова Колумбії закликав венесуельців підтримати Національну асамблею і лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо

Президент Колумбії Іван Дуке закликав збройні сили і жителів Боліваріанської Республіки Венесуели відмовитися від підтримки чинного президента Ніколаса Мадуро і перейти на бік опозиції. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Голова Колумбії також закликав венесуельців підтримати Національну асамблею і лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

"Ми закликаємо військових і народ Венесуели зайняти правильну історичну сторону, відкинувши диктатуру і узурпацію з боку Мадуро", - заявив Дуке.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Джон Болтон і Майк Помпео закликали перейти військовослужбовців Венесуели на бік опозиції, а також підтримати Хуана Гуайдо. Крім того, Помпео заявив, що уряд США повністю підтримує дії Гуайдо, який звернувся до військових Боліваріанської Республіки із закликом повалити чинного президента Ніколаса Мадуро.

Крім того, в столиці країни Каракасі сталися масові зіткнення біля авіаційної бази, на якій раніше виступив лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо. Повідомляється, що військові, які підтримують режим Ніколаса Мадуро, використовують сльозогінний газ проти прихильників лідера опозиції.

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