В Колумбии потерпел крушение полицейский вертолет: пять человек погибли

Полицейский вертолет потерпел крушение на севере Колумбии. Погибли не менее пяти человек. На месте падения проходит спасательно-поисковая операция.
Об этом в своем Twitter сообщил президент Колумбии Иван Дуке.
"Мы глубоко сожалеем о гибели пяти героев нашей полиции в авиакатастрофе, которая произошла в муниципалитете Кантагальо, на юге департамента Боливар", - Дуке.
Президент добавил, что территорию, где упал вертолет, обследуют сотрудники экстренных служб. Он также отметил, что будет проведено расследование причин падения винтокрылой машины.
Напомним, в Колумбии обостряется ситуация с протестами. Власти страны направили против протестующих 7000 тысяч военных, чтобы разблокировать дороги.
Протесты в Колумбии начались в 28 апреля. Сначала они были направлены против налоговой реформы, а после переросли в антиправительственные. Протестанты требуют от властей борьбы с бедностью, реакции на насилие со стороны полиции и другого.
Отметим, в Колумбии глава МИД подала в отставку из-за массовых протестов. До нее уволился еще один министр.
Как сообщало РБК-Украина, в Колумбии пропадают люди в результате протестов.