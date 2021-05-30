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У Колумбії зазнав аварії поліцейський вертоліт: п'ятеро людей загинули

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліцейський вертоліт зазнав аварії на півночі Колумбії. Загинули не менше п'яти осіб. На місці падіння проходить рятувально-пошукова операція.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Колумбії Іван Дуке.

"Ми глибоко шкодуємо про загибель п'яти героїв нашої поліції в авіакатастрофі, яка сталася в муніципалітеті Кантагальо, на півдні департаменту Болівар", - Дуке.

Президент додав, що територію, де впав вертоліт, обстежують співробітники екстрених служб. Він також зазначив, що буде проведено розслідування причин падіння гвинтокрилої машини.

Нагадаємо, в Колумбії загострюється ситуація з протестами. Влада країни направила проти протестувальників 7000 тисяч військових, щоб розблокувати дороги.

Протести в Колумбії почалися в 28 квітня. Спочатку вони були спрямовані проти податкової реформи, а після переросли в антиурядові. Протестанти вимагають від влади боротьби з бідністю, реакції на насильство з боку поліції та іншого.

Відзначимо, в Колумбії глава МЗС подала у відставку через масові протести. До неї звільнився ще один міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, у Колумбії пропадають люди в результаті протестів.

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