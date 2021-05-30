У Колумбії зазнав аварії поліцейський вертоліт: п'ятеро людей загинули

Поліцейський вертоліт зазнав аварії на півночі Колумбії . Загинули не менше п'яти осіб. На місці падіння проходить рятувально-пошукова операція.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Колумбії Іван Дуке.

Президент додав, що територію, де впав вертоліт, обстежують співробітники екстрених служб. Він також зазначив, що буде проведено розслідування причин падіння гвинтокрилої машини.

"Ми глибоко шкодуємо про загибель п'яти героїв нашої поліції в авіакатастрофі, яка сталася в муніципалітеті Кантагальо, на півдні департаменту Болівар", - Дуке.

Нагадаємо, в Колумбії загострюється ситуація з протестами. Влада країни направила проти протестувальників 7000 тисяч військових, щоб розблокувати дороги.

Протести в Колумбії почалися в 28 квітня. Спочатку вони були спрямовані проти податкової реформи, а після переросли в антиурядові. Протестанти вимагають від влади боротьби з бідністю, реакції на насильство з боку поліції та іншого.

Відзначимо, в Колумбії глава МЗС подала у відставку через масові протести. До неї звільнився ще один міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, у Колумбії пропадають люди в результаті протестів.