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В Колумбии и Коста-Рике зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Новости » Общество     07.03.2020 - 01:19
В Колумбии и Коста-Рике зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

Коронавирус "завезли" из Италии и США

Министерство здравоохранения Колумбии сообщило о первом случае заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что коронавирусом заразилась 19-летняя колумбийка, которая недавно посетила Италию и вернулась оттуда 26 февраля. Подробности о состоянии здоровья зараженной не сообщают. Власти страны заявляют, что контролируют ситуацию.

Кроме того, о первом случае заражения коронавирусом сообщили в Коста-Рики. Министр здравохранения в эфире Noticias Repretel заявил, что в числе зараженных оказалась 49-летняя гражданка США, которая прилетела в Коста-Рику 1 марта из Нью-Йорка. В Нью-Йорке она имела контакт с человеком, который также был заражен коронавирусом.

Напомним, что в конце февраля в Южной Америке диагностировали первый случай инфицирования. Так, инфицировался гражданин Бразилии, который вернулся из Италии.

РБК-Украина писало, что в Бразилии новый тип коронавируса COVID-19 обнаружили у 13-летней девочки без симптомов заболевания.

Ранее сообщалось, что в Италии количество жертв нового коронавируса COVID-19 увеличилось до 197 человек.

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