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Число жертв коронавируса в Италии возросло почти до 200

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 19:55
Число жертв коронавируса в Италии возросло почти до 200
Иллюстративное фото (twitter.com/disclosetv)

Возраст скончавшихся варьируется от 62 до 95 лет

В Италии количество жертв нового коронавируса COVID-19 увеличилось до 197 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardians.

Отмечается, что с понедельника, 2 марта, количество умерших от коронавируса достигло 49 человек.

Возраст скончавшихся варьируется от 62 до 95 лет. Все они имели проблемы со здоровьем.

Общее число случаев заражения за сутки увеличилось почти на 800 - до 4636 человек. Эта цифра включает умерших и выздоровевших.

Напомним, по состоянию на 6 марта, количество заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. При этом большинство случаев инфицирования зафиксировано в Китае - 80 556. Более тысячи случаев заболевания зарегистрированы еще в трех странах - Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).

Кроме того, в Евросоюзе лишь в 4 из 27 стран не выявлено ни одного случая коронавируса. В частности, ни одного заболевания не зафиксировали в Болгарии, Кипре, Мальте и Словакии.

Добавим, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса COVID-19 летом. При этом директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирус может сохранить способность распространяться.

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