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В Колумбии в ДТП с автобусом погибли 9 человек

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 21:06
В Колумбии в ДТП с автобусом погибли 9 человек
Фото: место происшествия (twitter.com elPaiscali)

Авария произошла из-за отказа тормозов при спуске

В понедельник, 10 декабря, на юго-западе Колумбии возле города Йотоко в результате ДТП с автобусом погибли 9 баскетболистов любительской команды, еще 22 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Tiempo.

Как сообщается, авария произошла из-за отказа тормозов при спуске, в результате чего автобус потерял управление и перевернулся. Полиция начала расследование.

Отметим, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса погиб один человек, еще 5 получили травмы

Также в четверг, 6 декабря, в американском штате Иллинойс столкнулись грузовик с автобусом, который перевозил школьную баскетбольную команду, в результате ДТП погибли два человека.

РБК-Украина писало, что в октябре в долине Сан-Фернандо, штат Калифорния (США) в ДТП с автобусом пострадали по меньшей мере 40 человек. Сообщается, что автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное ограждение, после чего выехал на встречную полосу шоссе 405. В настоящее время несколько полос автострады в южном направлении остаются перекрытыми.

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