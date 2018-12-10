ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Колумбії в ДТП з автобусом загинули 9 осіб

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 21:06
У Колумбії в ДТП з автобусом загинули 9 осіб
Фото: місце події (twitter.com elPaiscali)

Аварія сталася через відмову гальм при спуску

У понеділок, 10 грудня, на південному заході Колумбії біля міста Йотоко в результаті ДТП з автобусом загинули 9 баскетболістів аматорської команди, ще 22 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Tiempo.

Як повідомляється, аварія сталася через відмову гальм при спуску, в результаті чого автобус втратив керування і перекинувся. Поліція почала розслідування.

Зазначимо, у Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю пасажирського автобуса загинула одна людина, ще 5 отримали травми.

Також в четвер, 6 грудня, в американському штаті Іллінойс зіткнулися вантажівка з автобусом, який перевозив шкільну баскетбольну команду, в результаті ДТП загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що в жовтні в долині Сан-Фернандо, штат Каліфорнія (США) в ДТП з автобусом постраждали щонайменше 40 осіб. Повідомляється, що автобус врізався в кілька автомобілів і пробив огорожу, після чого виїхав на зустрічну смугу шосе 405. В даний час кілька смуг автостради в південному напрямку залишаються перекритими.

У Болівії внаслідок зіткнення мікроавтобусів загинули 17 людей У Києві внаслідок зіткнення автомобіль викинуло на тротуар
Новини України Колумбияаварияавтобус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся