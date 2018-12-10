У Колумбії в ДТП з автобусом загинули 9 осіб

Фото: місце події (twitter.com elPaiscali)

Аварія сталася через відмову гальм при спуску

У понеділок, 10 грудня, на південному заході Колумбії біля міста Йотоко в результаті ДТП з автобусом загинули 9 баскетболістів аматорської команди, ще 22 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Tiempo.

Як повідомляється, аварія сталася через відмову гальм при спуску, в результаті чого автобус втратив керування і перекинувся. Поліція почала розслідування.

Зазначимо, у Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю пасажирського автобуса загинула одна людина, ще 5 отримали травми.

Також в четвер, 6 грудня, в американському штаті Іллінойс зіткнулися вантажівка з автобусом, який перевозив шкільну баскетбольну команду, в результаті ДТП загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що в жовтні в долині Сан-Фернандо, штат Каліфорнія (США) в ДТП з автобусом постраждали щонайменше 40 осіб. Повідомляється, що автобус врізався в кілька автомобілів і пробив огорожу, після чого виїхав на зустрічну смугу шосе 405. В даний час кілька смуг автостради в південному напрямку залишаються перекритими.