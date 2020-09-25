ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Колос" вслед за "Десной" вылетел из Лиги Европы

Автор: Вера Олейник

В еврокубках остались 3 из 5 украинских клубов

"Колос" в гостях проиграл хорватской "Риеке" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча проходила на стадион "Руевица" и завершилась со счетом 2:0.

Команды не сумели определить победителя за 90 минут и встреча была переведена в экстратаймы. Голом отметился вышедший на замену Жоау Эшковал, а на 115 минуте Франко Андрияшевич удвоил преимущество в счете.

Напомним, ранее "Десна" уступила немецкому "Вольфсбургу" в своем дебютном матче Лиги Европы.

Таким образом, у Украины осталось три из пяти клубов в еврокубковом сезоне 2020/21. Чемпионат страны "Шахтер" стартует на групповом этапе Лиги чемпионов. Вице-чемпион "Динамо" противостоит в плей-офф квалификации турнира бельгийскому "Генту". "Заря" сыграет в группе Лиги Европы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Лига ЕвропыквалификацияКолос