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Риека - Колос: украинская команда продолжает свой дебютный путь в Лиге Европы

Риека, Четверг 24 сентября 2020 08:18
Риека - Колос: украинская команда продолжает свой дебютный путь в Лиге Европы
Фото: "Колос" перед игрой с "Риекой" (koloskovalivka.com)
Автор: Вера Олейник

Второй еврокубковый матч для подопечных Костишина

"Колос" на выезде проведет матч против "Риеки" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры не верят в победу украинского клуба. Руслан Костишин взял на игру 21 футболиста.

24 сентября 21:45
Риека, стадион "Руевица"

Ковалевский клуб продолжает свой путь в еврокубках после того, как на выезде сумел обыграть греческий "Арис" - 2:1. Подопечные Костишина порадовали болельщиков не только победным результатом, но и показали достойную игру. Теперь украинского дебютанта в еврокубках ждет еще одно испытание.

Превью

"Риека", как бронзовый призер чемпионата Хорватии стартует в двух шагах от группового этапа Лиги Европы. Однако в нынешнем сезоне она стартовала не слишком удачно - после четырех туров команда имеет в активе две победы, два поражения и шестую позицию в турнирной таблице из десяти команд.

"Колос" же в трех стартовых поединках украинской Премьер-лиги одержал две победы и лишь раз уступил. Сейчас ковалевцы идут третьими в чемпионате.

На европейской арене хорваты имеют больше опыта, поскольку являются постоянными участниками Лиги Европы. Начиная с сезона 2013/2014 "Риека" ежегодно играет в этом турнире с переменным успехом.

Хорваты в своей еврокубковой истории даже пересекалась с украинским клубом. В сезоне 2009/2010 в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы они дважды уступили харьковскому "Металлисту" (1: 2, 0: 2).

Прогноз букмекеров

Специалисты отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Риеки" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,78, тогда как успех "Колоса" оценен в 4,40, на ничью можно поставит 3,20. Проход украинской команды в следующий раунд оценен коэффициентом 2,75, а хорватов - 1,40.

Где смотреть

Встреча команд состоится в городе Риека (Хорватия) на стадионе "Руевица" без зрителей на трибунах. В прямой трансляции болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале "Футбол 2". Старт - в 21:45 по киевскому времени.

Что дальше

На данном этапе победитель пары определиться в одном матче. В случае победы над хорватами на "Колос" будет ожидать матч с победителем пары "Копенгаген" (Дания) - "Пяст" (Польша).

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