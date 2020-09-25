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"Колос" слідом за "Десною" вилетів з Ліги Європи

Автор: Вера Олейник

В єврокубках залишилися 3 з 5 українських клубів

"Колос" в гостях програв хорватській "Рієці" в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Зустріч проходила на стадіон "Руевіца" і завершилася з рахунком 2:0.

Команди не зуміли визначити переможця за 90 хвилин і зустріч була переведена в екстратайм. Голом відзначився вийшов на заміну Жоау Ешковал, а на 115 хвилині Франко Андріяшевіч подвоїв перевагу в рахунку.

Нагадаємо, раніше "Десна" поступилася німецькому "Вольфсбургу" в своєму дебютному матчі Ліги Європи.

Таким чином, в України залишилося три з п'яти клубів в єврокубковому сезоні 2020/21. Чемпіонат країни "Шахтар" стартує на груповому етапі Ліги чемпіонів. Віце-чемпіон "Динамо" протистоїть в плей-офф кваліфікації турніру бельгійському "Генту". "Зоря" зіграє в групі Ліги Європи.

Прогноз погоди
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