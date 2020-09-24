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"Десна" уступила "Вольфсбургу" в своем дебютном матче Лиги Европы

Вольфсбург, Четверг 24 сентября 2020 23:15
"Десна" уступила "Вольфсбургу" в своем дебютном матче Лиги Европы
Фото: "Вольфсбург" - "Десна" (facebook.com/desnafc)
Автор: Вера Олейник

Без шансов для черниговского клуба

Черниговская "Десна" проиграла немецкому "Вольфсбургу" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе АОК в Вольфсбурге и завершилась со счетом 2:0.

Счет в игре открыл Жозуа Гилявоги на 16 минуте поединка. Второй гол за "волков" забил вышедший на замену Даниэль Гинчек уже в добавленное время матча. "Северяне" играли в меньшинстве с 60 минуты после того, как защитник Йоонас Тамм получил второе предупреждение. Для подопечных Александра Рябоконя это была дебютная игра в Лиге Европы.

Команды проводят одну встречу на этой стадии вместо привычных двух из-за пандемии коронавируса. "Вольфсбург" в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с победителем пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция).

Напомним, накануне игры "Десна" продала своего ключевого форварда Александра Филиппова в бельгийский "Сент-Трюйден".

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