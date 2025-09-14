ua en ru
"Колос" наздогнав "Динамо", зникли останні нулі: 5 тур УПЛ у відео

Неділя 14 вересня 2025 19:58
"Колос" наздогнав "Динамо", зникли останні нулі: 5 тур УПЛ у відео Фото: Ковалівський "Колос" вирвався у лідери чемпіонату (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

5-й тур української Прем'єр-ліги, що відбувся після міжнародної паузи, став багатим на події та суттєво перекроїв таблицю розіграшу.

Про головні події туру – в огляді РБК-Україна.

Втрати "Динамо" й "Шахтаря"

Після матчів збірних загальмували лідери першості. "Динамо" не зуміли вийти переможцем у столичному дербі з "Оболонню", пропустивши прикрий гол у компенсований час.

Втратою киянами двох очок міг скористатися донецький "Шахтар" і вперше за довгий час (не лише цього сезону) очолити таблицю. Але й підопічні Арди Турана не втримали перемогу – ніжку "гірникам" на останніх хвилинах підставив харківський "Металіст 1925".

А от хто скористався промахами грандів, так це ковалівський "Колос". Впевнено здолавши в гостях луганську "Зорю", представники Київщини обійшли "Шахтар", та наздогнали за очками "Динамо". Отже тепер в УПЛ двовладдя.

Як зникли останні нулі

Важливі події сталися і у нижній частині таблиці. У чемпіонаті не залишилось більше команд, які не мають жодного залікового пункту.

Перед стартом туру таких було двоє – віце-чемпіон минулого сезону "Олександрія" та новачок еліти – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського. Але вони синхронно здобули свої перші перемоги. Особливо порадувала "Олександрія" – розгромною звитягою над доволі міцним черкаським ЛНЗ.

Огляди матчів

"Олександрія" – ЛНЗ – 4:1

Голи: Цара, 12, 55, Шостак, 90+1, Джонатан, 90+3 – Ассінор, 32

"Олександрія" перервала серію невдалих результатів і після шести поспіль поразок (чотири в УПЛ та дві – в кваліфікації Ліги конференцій). Героєм став один з лідерів команди в "срібному" сезоні – албанський вінгер Теді Цара, який вперше відзначився в поточній кампанії.

"Верес" – "Кудрівка" – 2:0

Голи: Бойко, 7, Сміян, 52

Вилучення: Ндукве (В), 56

"Верес" перервав безвиграшну домашню серію у чемпіонаті УПЛ, яка тривала 4 гри (нічия та 3 поразки). "Кудрівка" вперше у матчах еліти не забила, але вп'яте поспіль пропустила у свої ворота.

"Рух" – "Епіцентр" – 0:1

Гол: Сіфуентес, 70 (пенальті)

Незабитий пенальті: Алмазбеков (Р), 90+2

"Епіцентр" здобув історичну першу перемогу в УПЛ. Антигероєм зустрічі став киргизький легіонер "Руха" Бекназ Алмазбеков. Спочатку він зіграв рукою у власному штрафному, заробивши пенальті з якого суперники забили гол. А потім сам не реалізував 11-метровий.

"Оболонь" – "Динамо" – 2:2

Голи: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 – Караваєв, 25, Михавко, 44

Чемпіони України вперше втратили очки в поточному сезоні. "Оболонь" забила другий гол після навісу зі штрафного у виконанні голкіпера команди Назарія Федорівського.

"Металіст 1925" – "Шахтар" – 1:1

Голи: Калюжний, 85 – Бондаренко, 22 (пенальті)

Капітан і єдиний представник харків'ян у збірній України Іван Калюжний засмутив під завісу гри своїх партнерів по національній команді на чолі з голкіпером "гірників" Дмитром Різником. "Шахтар" втратив шанс обійти "Динамо".

"Кривбас" – "Полісся" – 0:1

Гол: Гайдучик, 81

"Полісся" перервало програшний серіал у чемпіонаті на позначці у три гри. Від повторення клубного антирекорду команда зупинилася в одній поразці.

"Зоря" – "Колос" – 1:3

Голи: Будківський, 52 – Климчук, 36, Цуріков, 42, Кане, 90+4

"Колос" здобув четверту поспіль перемогу в особистих зустрічах із "Зорею" та продовжив власну рекордну безпрограшну серію в УПЛ до 12-ти матчів. Це дозволило ковалівцям наздогнати "Динамо" та разом з киянами очолити турнірну таблицю.

"Карпати" – "Полтава" – 1:1

Голи: Фабіано, 68 – Одарюк, 21

"Карпати" мали перевагу протягом матчу, але пропустили першими. Зрвінявши рахунок, "леви" не зуміли дотиснути суперника. Львів'яни залишились єдиною командою без перемог в УПЛ.

Становище команд:

  1. "Динамо" – 13 очок
  2. "Колос" – 13
  3. "Шахтар" – 11
  4. "Кривбас" – 9
  5. "Металіст 1925" – 8
  6. "Оболонь" – 8
  7. "Зоря" – 7
  8. ЛНЗ – 7
  9. "Кудрівка" – 7
  10. "Верес" – 6
  11. "Полісся" – 6
  12. "Карпати" – 4
  13. "Полтава" – 4
  14. "Епіцентр" – 3
  15. "Олександрія" – 3
  16. "Рух" – 3

Бомбардири:

  • Пилип Будківський ("Зоря") – 4 голи
  • Андрій Сторчоус ("Кудрівка") – 3
  • Віталій Буяльський ("Динамо") – 3
  • Юрій Климчук ("Колос") – 3

Раніше ми розповіли про яскравий дебют Владислава Ваната за "Жирону" в іспанській Ла Лізі.

Також читайте, як Україна через бойкот подарувала "бронзу" Євроліги з пляжного футболу білорусам.

