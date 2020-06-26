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Колонна военной техники попала в ДТП в Харьковской области

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 03:54
Колонна военной техники попала в ДТП в Харьковской области
Фото: один из автомобилей в ДТП (facebook.com/police.kharkov)

Двое людей пострадали

Полиция Харківськой области расследует ДТП с участием военных автомобилей. Во время ДТП пострадали двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла днем вблизи села Хроли Харьковского района. Автомобили двигались колонной. Всего их было три и у них не было номерных знаков.

Последнее в колонне транспортное средство не удержало безопасную дистанцию и совершило столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне.

Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf.

РБК-Украина писало, что 25 июня, в Днепре столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибший.

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ДТПХарьков
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