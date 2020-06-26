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Колона військової техніки потрапила в ДТП в Харківській області

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 03:54
Колона військової техніки потрапила в ДТП в Харківській області
Фото: один із автомобілів в ДТП (facebook.com/police.kharkov)

Двоє людей постраждали

Поліція Харківської області розслідує ДТП за участю військових автомобілів. Під час ДТП постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Аварія сталася вдень біля села Хролі Харківського району. Автомобілі рухалися колоною. Всього їх було три і вони не мали номерних знаків.

Останній в колоні транспортний засіб не додержався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем, який їхав попереду, а другий автомобіль, в свою чергу, зіштовхнувся з автомобілем, який рухався першим в колоні.

Крім того, 33-річний водій останнього військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Golf.

РБК-Україна писало, що 25 червня, у Дніпрі зіштовхнулись вантажівка та мікроавтобус, є загиблий.

Нагадаємо, у Києві на Столичному шосе зіткнулися легковий автомобіль та пасажирський автобус.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України ДТПХарків
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