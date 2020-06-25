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В Днепре в ДТП с микроавтобусом погибли двое человек, среди пострадавших - дети

Новости » Происшествия     25.06.2020 - 09:50
В Днепре в ДТП с микроавтобусом погибли двое человек, среди пострадавших - дети
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)

Сейчас правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств аварии

Сегодня, 25 июня, в Днепре столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб мужчина и мальчик, еще один ребенок получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, ДТП произошло около 4 часов ночи на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской. Во время столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика DAF, который был загруженный песком, последний перевернулся на бок и перегородил проезжую часть улицы.

В Днепре в ДТП с микроавтобусом погибли двое человек, среди пострадавших - дети

Фото: ДТП в Днепре (dsns.gov.ru)

На месте ДТП погиб водитель микроавтобуса и пострадали двое мальчиков 14 и 13 лет, которых с различными травмами госпитализировали в областную детскую клиническую больницу и в городскую клиническую больницу № 6. Позже стало известно, что ребенка 14 лет не удалось спасти.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус в результате чего госпитализировали трех человек.

Также сообщалось об аварии с участием милиционера в Луганской области, ранения получили 9 человек.

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Автор: Андрей Козловский

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