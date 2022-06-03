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Колонна военной техники Беларуси подошла к границе с Волынской областью

Фото: Колонна военной техники Беларуси подошла к границе с Волынской областью (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Колонна белорусской военной техники подошла к границе с Волынской областью. Среди техники в Дрогочине были замечены: 6 БТР и один МАЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По данным издания, сегодня около 11:35 в Кобринском районе, со стороны деревни Борисовка в сторону деревни Дивина проехала колонна, в сопровождении двух машин ГАИ. Затем повернула в Дивину в сторону границы с Украиной.

При этом около 12:45 со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались два БТР и МАЗ, затем за ними колонна из 6 БТР и МАЗа.

Напомним, накануне в Беларуси начали перебрасывать более 50 единиц военной техники из Гродно в Брестскую область.

Ранее сообщалось, что Беларусь сняла с баз хранения свои танки и боевые машины пехоты. Военная техника может быть передана солдатам России.

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