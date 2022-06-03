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Колона військової техніки Білорусі підійшла до кордону з Волинською областю

Фото: колона військової техніки Білорусі підійшла до кордону з Волинською областю (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колона білоруської військової техніки підійшла до кордону з Волинською областю. Серед техніки в Дрогочині були помічені: 6 БТР і один МАЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними видання, сьогодні близько 11:35 в Кобринському районі, з боку села Борисівка в бік села Дівіна проїхала колона, в супроводі двох машин ДАІ. Потім повернула в Дівіну в бік кордону з Україною.

При цьому близько 12:45 з боку кордону з Україною в бік Кобрина рухалися два БТР і МАЗ, потім за ними колона з 6 БТР і МАЗу.

Нагадаємо, напередодні у Білорусі почали перекидати понад 50 одиниць військової техніки з Гродно в Брестську область.

Раніше повідомлялося, що Білорусь зняла з баз зберігання свої танки і бойові машини піхоти. Військова техніка може бути передана солдатам Росії.

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