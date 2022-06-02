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Беларусь перебрасывает более 50 единиц военной техники на границу с Украиной

Новина українською →
Брест, Четверг 02 июня 2022 14:40
Беларусь перебрасывает более 50 единиц военной техники на границу с Украиной Фото: Беларусь перебрасывает более 50 единиц военной техники на границу с Украиной (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Беларуси перебрасывают более 50 единиц военной техники из Гродно в Брестскую область. На технике есть опознавательный знак - красный квадрат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларуски Гаюн".

По данным издания, накануне в Гродненской области на железнодорожных станциях "Коробчицы" и "Свислочь" шла погрузка военной техники. В частности, 37 единиц БМП, 5 ЗРК 9К33М3 "Оса", 2 Урала, БРДМ-2, БТС-4, две единицы основ для ЗРК "Оса" под тентом.

При этом сегодня около 8 утра эшелон выехал из Гродно, а в 10 утра - был замечен в Барановичах, а также в агрогородке Лесной. Спустя 40 минут в районе агрогородка Доманово и в 11:00 в городе Ивацевичи по направлению на Брест.

Издание отмечает, что большая часть данной техники стояла в Хойниках с 7 мая. Ранее ее использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другая же, меньшая часть также использовалась для усиления границы с Польшей, а теперь ее перевозят в направлении Бреста.

Ранее сообщалось, что Беларусь сняла с баз хранения свои танки и боевые машины пехоты. Военная техника может быть передана солдатам России.

Отметим, что с 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, пройдут "мобилизационные учения".

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