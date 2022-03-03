Колонна российской техники направляется к АЭС в Энергодаре

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о прорыве российских войск в направлении Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал городского головы.
Оккупанты из России прорвали оборону защитников Энергодара. Теперь они двигаются по направлению к атомной электростанции.
"Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны", - написал Орлов.
Во время противостояния с российскими войсками в течение дня Энергодар остался без водоснабжения и частично без света. Сейчас коммунальные службы восстанавливают сети.
К слову, перехваченные разговоры русских оккупантов выложили в открытый доступ.
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