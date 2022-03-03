UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Колонна российской техники направляется к АЭС в Энергодаре

Автор: Антон Федорцив

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о прорыве российских войск в направлении Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал городского головы.

Оккупанты из России прорвали оборону защитников Энергодара. Теперь они двигаются по направлению к атомной электростанции.

"Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны", - написал Орлов.

Во время противостояния с российскими войсками в течение дня Энергодар остался без водоснабжения и частично без света. Сейчас коммунальные службы восстанавливают сети.

К слову, перехваченные разговоры русских оккупантов выложили в открытый доступ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСЭнергодарВторжение России в Украину