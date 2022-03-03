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Колона російської техніки прямує до АЕС в Енергодарі

Автор: Антон Федорців

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про прорив російських військ у напрямі до Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал міського голови.

Окупанти з Росії прорвали оборону захисників Енергодара. Тепер вони рухаються у напрямі до атомної електростанції.

"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку", – написав Орлов.

Під час протистояння з російськими військами впродовж дня Енергодар залишився без водопостачання і частково без світла. Зараз комунальні служби відновлюють мережі.

До слова, перехоплені розмови російських окупантів виклали у відкритий доступ.

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Запорожская АЭСЭнергодарВторгнення Росії до України