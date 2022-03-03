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"Это ад, нас бросили": появились новые перехваты разговоров российских оккупантов

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Киев, Четверг 03 марта 2022 22:28
"Это ад, нас бросили": появились новые перехваты разговоров российских оккупантов Фото: новые перехваты переговоров российских оккупантов (37 facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал перехваты разговоров российских военных. В беседах между собой и со своими близкими они обвиняют Путина и признаются, что все очень плохо, их обманули и столько трупов они в своей жизни не видели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Антона Геращенко.

Внимание! На записях присутствует ненормативная лексика!

Один из российских оккупантов говорит, что все очень плохо и его подразделение попало под плотный артиллерийский огонь и было практически уничтожено. Он добавил, что начальство ничего не говорит о сложившейся обстановке.

"Путин, …, гандон. Видишь как… короче мы сюда ехали чисто на учения?! Учения прошли, все… заходим в Украину через Беларусь. И не откажешься", - говорит он.

На вопрос, почему не откажешься, он отвечает: "Да вот, типа могут посадить".

На другой записи российский военный признается, что войска вошли на территорию Украины из Беларуси в ночь на 24 февраля. По его словам, сначала все шло нормально, но потом начались большие потери.

"Я столько трупов никогда в жизни не видел", - признается он и добавляет, что связи нет и позвонить можно с украденного из магазина телефона.

На третьей записи российский оккупант говорит, что украинцы их встречают огнем из автоматов. По его словам, никто такого не ожидал.

"Население, гражданские… Ты че, у всех автоматы, у всех автоматы! Мы вчерах ехали, они на это, внутри сидели и слышим это, от пуль - "ту-ту-ту-ту", удары вот такие, - говорит военный.

Еще на одной записи российский военный говорит: "Потери, в кольце. Тут ад, нас бросили". Собеседник просит его не геройствовать.

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