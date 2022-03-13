UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Колонна осталась в Бердянске": Верещук проинформировала о новом срыве помощи Мариуполю

Автор: Антон Федорцив

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об очередной неудачной попытке оказать гуманитарную помощь Мариуполю.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Колонна осталась в Бердянске. Завтра снова попытается прорваться в Мариуполь. Сегодня обращаются посольства Греции, Турции с просьбой спасти их граждан, но мы понимаем, что ключ в руках у Путина", – заявила Верещук.

Президент Владимир Зеленский ожидал доставку помощи в Мариуполь 13 марта. Глава государства называл успешность процесса тестом на человечность Москвы.

К слову, генштаб ВСУ предупредил о возможных диверсиях войск РФ на пути гуманитарных колонн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольГуманитарная помощьИрина ВерещукВторжение России в УкраинуВойна России против Украины