"Колонна осталась в Бердянске": Верещук проинформировала о новом срыве помощи Мариуполю

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об очередной неудачной попытке оказать гуманитарную помощь Мариуполю.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
"Колонна осталась в Бердянске. Завтра снова попытается прорваться в Мариуполь. Сегодня обращаются посольства Греции, Турции с просьбой спасти их граждан, но мы понимаем, что ключ в руках у Путина", – заявила Верещук.
Президент Владимир Зеленский ожидал доставку помощи в Мариуполь 13 марта. Глава государства называл успешность процесса тестом на человечность Москвы.
К слову, генштаб ВСУ предупредил о возможных диверсиях войск РФ на пути гуманитарных колонн.
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