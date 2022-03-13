"Колона залишилася у Бердянську": Верещук проінформувала про новий зрив допомоги Маріуполю

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

"Колона залишилася у Бердянську. Завтра знову спробує прорватися у Маріуполь. Сьогодні звертаються посольства Греції, Туреччини з проханням врятувати їх громадян, але ми розуміємо, що ключ в руках у Путіна", – заявила Верещук.

Президент Володимир Зеленський очікував на доставку допомоги в Маріуполь 13 березня. Глава держави називав успішність процесу тестом на людяність Москви.