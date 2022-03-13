Посмотрим, способны ли услышать в Москве: Зеленский рассчитывает на доставку помощи в Мариуполь

"Сегодня ключевая задача Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наши колонны в двух часах от Мариуполя. Всего-навсего 80 километров. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют священников православной церкви, они сопровождают этот груз, еду, воду, медикаменты. Сто тонн необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия сегодня, чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать", – заявил Зеленский.

Накануне стало известно, что российские оккупанты взяли под контроль гуманитарный груз в Мариуполь на территории Запорожской области. Периодически его разворовывали военные РФ.