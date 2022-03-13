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Посмотрим, способны ли услышать в Москве: Зеленский рассчитывает на доставку помощи в Мариуполь

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 марта 2022 13:54
Посмотрим, способны ли услышать в Москве: Зеленский рассчитывает на доставку помощи в Мариуполь Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский надеется на благоразумие врага в вопросе открытия гуманитарного коридора в заблокированный Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы государства.

"Сегодня ключевая задача Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наши колонны в двух часах от Мариуполя. Всего-навсего 80 километров. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют священников православной церкви, они сопровождают этот груз, еду, воду, медикаменты. Сто тонн необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия сегодня, чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать", – заявил Зеленский.

Накануне стало известно, что российские оккупанты взяли под контроль гуманитарный груз в Мариуполь на территории Запорожской области. Периодически его разворовывали военные РФ.

К слову, президент Владимир Зеленский объявил потери оккупантов в войне против Украины.

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