Колонна эвакуированных с "Азовстали" пока не смогла добраться до Запорожья, - ОВА

Колонна эвакуированных гражданских с мариупольского завода "Азовсталь", которые выехали 1 мая по открытому гуманитарному коридору, по состоянию на вечер 2 мая еще не добралась до Запорожья, рассказали в областной военной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Прибытие этой колонны ожидалось в областном центре сегодня.
В Запорожской ОВА отметили, что в течение дня поступали сообщения о задержке колонны. Позже вечером выяснилось, что транспорт с эвакуированными находится в Запорожской области, но так и не добрался до самого областного центра.
Чиновники не уточнили причину такой задержки колонны.
Также в Запорожской ОВА проинформировали, что при поддержке ООН и Красного Креста на вторник, 3 мая, также согласована эвакуация мирного населения.
Точка сбора: Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало: 7:00.
Ранее сообщалось, что после частичной євакуации гражданских из "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода.
Также мі писали о том, что в Запорожье уже прибыли более ста женщин, детей и пожилых людей, которых удалось вывезти из Мариуполя.
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