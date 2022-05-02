Колонна эвакуированных с "Азовстали" пока не смогла добраться до Запорожья, - ОВА

Прибытие этой колонны ожидалось в областном центре сегодня.

В Запорожской ОВА отметили, что в течение дня поступали сообщения о задержке колонны. Позже вечером выяснилось, что транспорт с эвакуированными находится в Запорожской области, но так и не добрался до самого областного центра.

Чиновники не уточнили причину такой задержки колонны.

Также в Запорожской ОВА проинформировали, что при поддержке ООН и Красного Креста на вторник, 3 мая, также согласована эвакуация мирного населения.

Точка сбора: Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало: 7:00.