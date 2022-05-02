RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колона евакуйованих з "Азовсталі" поки не змогла дістатися Запоріжжя, - ОВА

Фото: колона евакуйованих з "Азовсталі" до Запоріжжя затримується (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Колона евакуйованих цивільних з маріупольського заводу "Азовсталь", які виїхали 1 травня по відкритому гуманітарному коридору, станом на вечір 2 травня ще не дісталася до Запоріжжя, розповіли в обласній військовій адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Прибуття цієї колони очікувалося в обласному центрі сьогодні.

У Запорізькій ОВА зазначили, що протягом дня надходили повідомлення про затримку колони. Пізніше ввечері з'ясувалося, що транспорт з евакуйованими знаходиться в Запорізькій області, але так і не дістався самого обласного центру.

Чиновники не уточнили причину такої затримки колони.

Також у Запорізькій ОВА поінформували, що за підтримки ООН і Червоного Хреста на вівторок, 3 травня, також узгоджена евакуація мирного населення.

Точка збору: Луначарське кільце біля Бердянська. Початок: 7:00.

Раніше повідомлялося, що після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріли заводу.

Також ми писали про те, що у Запоріжжі вже прибули понад сто жінок, дітей і літніх людей, яких вдалося вивезти з Маріуполя.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальЗапоріжжяМаріупольевакуація