Колона евакуйованих з "Азовсталі" поки не змогла дістатися Запоріжжя, - ОВА

Прибуття цієї колони очікувалося в обласному центрі сьогодні.

У Запорізькій ОВА зазначили, що протягом дня надходили повідомлення про затримку колони. Пізніше ввечері з'ясувалося, що транспорт з евакуйованими знаходиться в Запорізькій області, але так і не дістався самого обласного центру.

Чиновники не уточнили причину такої затримки колони.

Також у Запорізькій ОВА поінформували, що за підтримки ООН і Червоного Хреста на вівторок, 3 травня, також узгоджена евакуація мирного населення.

Точка збору: Луначарське кільце біля Бердянська. Початок: 7:00.