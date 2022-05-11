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Колония или "Изоляция". Стало известно, куда вывозят мариупольцев, не прошедших фильтрацию

Фото: стало известно, куда вывозят мариупольцев, не прошедших фильтрацию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты отправляют мариупольцев, которые не прошли фильтрацию, на территорию Донецкой области. Там удерживают всех родных военных, бывших правоохранителей, активистов, журналистов и "подозрительных" людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Всех кого оккупанты признали "неблагонадежными" в фильтрационных лагерях, отправляют в:

  • бывшей исправительной колонии №52 в с. Еленовка Донецкой области;
  • в тюрьму "Изоляция" в Донецке.

"Колония в Еленовке для тех, кто не проходит действующую службу в рядах ВСУ, НГУ и других правоохранительных органах. Здесь держат родных военных, бывших работников правоохранительных органов, активистов, журналистов и людей, которые просто вызвали подозрение", - пишет Андрющенко.

Минимальный срок заключения 36 суток.

Условия незаконного содержания людей:

  • помещения тюрьмы переполнены;
  • плановый лимит колонии составляет до 850 человек, однако там содержат не менее 3 тысяч украинцев;
  • из-за большого количества удерживаемых, в помещении нет возможности где лечь;
  • в день выдают баклажку воды на десятки человек;
  • кормят не каждый день;
  • туалет раз в сутки;
  • прогулок под открытым небом не предусмотрено;
  • регулярные угрозы, пытки;

"Кому повезло, по истечению 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Какие именно точно свидетели указать не могут, но допускают что "о сотрудничестве". Массовые случаи исчезновения людей после допросов. Свидетели предполагают, что "судачат" о переводе в другую, более жесткую тюрьму (тюрьмы "Изоляция", - ред.)", - добавил Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты русский усилили фильтрационные меры в оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

Тем временем жители Мариуполя не имеют права без фильтрации перемещаться по городу и выехать за его пределы.

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