Колония или "Изоляция". Стало известно, куда вывозят мариупольцев, не прошедших фильтрацию

Оккупанты отправляют мариупольцев, которые не прошли фильтрацию, на территорию Донецкой области. Там удерживают всех родных военных, бывших правоохранителей, активистов, журналистов и "подозрительных" людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Кому повезло, по истечению 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Какие именно точно свидетели указать не могут, но допускают что "о сотрудничестве". Массовые случаи исчезновения людей после допросов. Свидетели предполагают, что "судачат" о переводе в другую, более жесткую тюрьму (тюрьмы "Изоляция", - ред.)", - добавил Андрющенко.

"Колония в Еленовке для тех, кто не проходит действующую службу в рядах ВСУ, НГУ и других правоохранительных органах. Здесь держат родных военных, бывших работников правоохранительных органов, активистов, журналистов и людей, которые просто вызвали подозрение", - пишет Андрющенко.

Всех кого оккупанты признали "неблагонадежными" в фильтрационных лагерях, отправляют в:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты русский усилили фильтрационные меры в оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

Тем временем жители Мариуполя не имеют права без фильтрации перемещаться по городу и выехать за его пределы.

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