Колонія або "Ізоляція". Стало відомо, куди вивозять маріупольців, які не пройшли фільтрацію

Усіх кого окупанти визнали "неблагонадійними" у фільтраційних таборах, відправляють до:

колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області;

у тюрму "Ізоляція" в Донецьку.

"Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить діючу службу у лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органах. Тут тримають рідних військових, колишніх працівників правоохоронних органів, активістів, журналістів і людей, яки просто викликали підозру", - пише Андрющенко.

Мінімальний строк ув’язнення 36 діб.

Умови незаконного утримання людей:

приміщення тюрми переповнені;

плановий ліміт колонії становить до 850 осіб, однак там утримують не менше 3 тисяч українців;

через велику кількість утримуваних, в приміщені немає змоги де лягти;

в день видають баклажку води на десятки людей;

годують не кожен день;

туалет раз на добу;

прогулянок під відкритим небом не передбачено;

регулярні погрози, тортури;

"Кому пощастило, по закінченню 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери. Які саме точно свідки вказати не можуть, але допускають що "про співпрацю". Масові випадки зникнення людей після допитів. Свідки припускають, що "пліткують" про переведення до іншої, більш жорсткої тюрми (тюрми "Ізоляція", - ред.)", - додає Андрющенко.